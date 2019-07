Kapitalismus-Kritik Kirche und Kapitalismus: Das teuflische K-Wort

Was ist so schlecht daran, wenn die Kirche Teil des Sozialstaats wird?



Ein zentrales Element des Christentums ist das Mitgefühl der Menschen füreinander. Der sich ausbreitende Sozialstaat, der Geld und Eigentum anonym umverteilt, hat die Fürsorge entpersonalisiert und dadurch das Mitgefühl der Menschen füreinander verdrängt. Wer heute einen Bettler sieht, denkt doch: Warum soll ich dem etwas geben, der hat doch Ansprüche an den Sozialstaat. Das trägt nicht gerade dazu bei, die Gesellschaft zusammen zu halten. Im Jahr 1960 warnte erstaunlicherweise der katholische Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning vor dieser Entwicklung, er plädierte statt des allumfassenden Sozialstaats für „kleine, dafür überschaubare Einrichtungen wechselseitiger Hilfe“ und meinte: „Ganz gewiss wäre sie von der Perfektion unserer heutigen Sozialversicherung weit entfernt. Trotzdem darf man sich fragen, ob nicht die unmittelbare Beteiligung und erlebte Mitverantwortung jedes einzelnen diesen Mangel an Perfektion weitgehend aufwiegen, ja überwiegen würde.“ Heute, so bin ich überzeugt, müssen wir uns solche Fragen erneut stellen, denn die Versprechungen des Sozialstaates werden allein schon aus ökonomischen Gründen auf die Dauer nicht eingehalten werden können. Dazu kommt die ethische Dimension, der „unmittelbaren Beteiligung und erlebten Mitverantwortung jedes einzelnen“, ein entscheidend wichtiger Punkt in der heutigen Konsumgesellschaft.