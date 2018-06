Auch das Statistische Bundesamt hat sich mit der Kaufkraft des Euro beschäftigt und die teuersten und günstigsten EU-Länder errechnet. Teurer Spitzenreiter ist demnach Dänemark mit einem Preisniveau von 41,5 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Es folgen Luxemburg (plus 26,9 Prozent), Schweden (plus 25,5 Prozent), Irland (plus 25,4 Prozent) und Finnland (plus 22,2 Prozent). Auf der anderen Seite der Skala steht beim Statistischen Bundesamt nicht Polen, sondern Bulgarien, das in der Auswertung des Bankenverbandes gar nicht vorkommt. Hier kosten Waren nur etwa halb so viel wie im EU-Schnitt.