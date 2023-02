Kauflaune: GfK-Konsumlaune steigt fünftes Mal in Folge – „Pessimismus schwindet“

Die Inflation hatte im Januar zwar auf 8,7 Prozent zugelegt, nach 8,1 Prozent im Dezember. Heizen und Tanken hat sich in der Vergangenheit jedoch etwas verbilligt. „Zuletzt gesunkene Preise für Energie, aber auch Meldungen, dass in diesem Jahr eine Rezession in Deutschland nach Einschätzung der Experten nun doch vermieden werden kann, lassen den Optimismus ganz langsam zurückkehren“, sagte Bürkl. Dennoch dürfte der private Konsum die Konjunktur in diesem Jahr kaum anschieben.