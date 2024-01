Keine Rezession BIP-Analyse: Wie schlimm steht es wirklich um Deutschlands Wirtschaft?

Doch selbst das Jobwunder hat seine Kehrseite in der Statistik und die zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, hinter die Zahlen zu blicken. Das BIP pro Arbeitnehmer sank nämlich im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent und damit deutlich stärker als das BIP generell. Das liegt zum einen an der geringeren Arbeitsleistung: Tatsächlich arbeiten immer mehr Menschen in Teilzeit. Vor allem liegt es aber daran, dass es schlicht mehr Arbeitnehmer gibt, durch die die BIP-Zahl geteilt wird, um auf die Quote zu kommen. Es ist primär eine Rechengröße, die jedoch etwas eigentlich Positives (mehr Jobs) in etwas Negatives verkehrt.