KfW: Für Mittelstand wird Luft am Kreditmarkt allmählich dünner

Kleine und mittelständische Unternehmen haben zuletzt mehr Kredite bei Banken nachgefragt, müssen dabei aber oft größere Hürden überwinden. Im zweiten Quartal gaben 21,1 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte mehr als zu Jahresbeginn an, in Verhandlungen mit den Banken zu stehen, wie die staatliche Förderbank KfW am Montag mitteilte. Doch ob sich damit der bereits vor der Corona-Pandemie eingesetzte trendmäßige Rückgang des Anteils der Mittelständler in Kreditverhandlungen (längerfristiger Durchschnitt: 25,8 Prozent) umkehrt, sei fraglich.