KI und Halbleiter: USA nehmen Investitionen von US-Firmen in China unter die Lupe

In den Schreiben des Ausschusses an die Unternehmen heißt es, die Investitionen hätten direkt zu Chinas Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren, militärischer Modernisierung und dem Bestreben der Kommunistischen Partei Chinas, die technologische Führung der USA zu verdrängen, beigetragen. Die Regierung in Peking hat die Vorwürfe der USA über Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren stets zurückgewiesen.