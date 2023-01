Klimaschutz Wir brauchen mehr ökonomisches Denken in der Klimapolitik

So könnten die Milliarden, die in den Klimaschutz fließen, ebenso für mehr und bessere Bildung der Menschen oder für den Kampf gegen Infektionskrankheiten in ärmeren Ländern ausgegeben werden. Auch dies sind wichtige Themen, die sich in den UN-Nachhaltigkeitszielen wiederfinden. Der Einsatz von knappen Ressourcen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs ist daher mit Opportunitätskosten verbunden. Wer das Klima schützen will, muss auf mehr Fortschritt in anderen Gebieten verzichten. Dies gilt es zu berücksichtigen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel auf ihre ökonomische Sinnhaftigkeit zu bewerten.