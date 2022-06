Klimawandel: Banken erzielen laut EZB Fortschritte beim Umgang mit Klimarisiken

Die Großbanken im Euro-Raum sind aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) beim Umgang mit Klimarisiken ein Stück vorangekommen. Banken begännen, im Management dieser Risiken Fortschritte zu erzielen, sagte EZB-Direktor Frank Elderson am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Frankfurt. Auf breiter Front seien diese Fortschritte aber noch nicht zu sehen. In allen Bereichen gebe es noch Institute, die hinterherhinkten.