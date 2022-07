Klimawandel: Bundesbank legt Teile ihres CO2-Fußabdrucks offen

Die Bundesbank meldet beim Thema Klimawandel Fortschritte in der Messung ihres CO2-Fußabdrucks. In ihrem ersten Klima-Bericht legte die deutsche Notenbank unter anderem Berechnungen zur Treibhausgas-Bilanz sowie andere Klima-Kennzahlen zu Teilen ihrer Investments vor, wie sie am Dienstag in Frankfurt mitteilte.