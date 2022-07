Klimawandel: Umstieg von Gasheizung auf Wärmepumpen: Fachkräftepool für Energiewende sinkt

Für die angestrebte Energiewende in den Haushalten etwa beim Umstieg von Gasheizungen auf Wärmepumpen stehen immer weniger Fachkräfte zur Verfügung. Bundesweit habe es im vergangenen Jahr mit rund 275.000 Erwerbstätigen in Sanitär- und Heizungsberufen rund 9,4 Prozent weniger gegeben als noch 2012, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.