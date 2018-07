Klimawandel und Wohlstandsmessung Warum die Vorherrschaft des BIP zu Ende geht

Hermann Ott war als Bundestagsabgeordneter für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der Kommission. Auch wenn die Regierung die Vorschläge nicht umgesetzt hat, bewertet er die Arbeit als Erfolg und persönlich als berufliches Highlight. „Subkutan hat sich die Ansicht aller, die in der Enquete mitgearbeitet haben, verändert“, sagt Ott. „Und das über alle parteilichen Differenzen hinweg.“ Um diese erzielten Erfolge nicht versanden zu lassen, gründete er 2013 die Zivile Enquete. Ziel dieses Gremiums, das drei bis vier Mal im Jahr in Berlin tagt, ist das Hochhalten des Themas in der öffentlichen Wahrnehmung und das Vorantreiben des öffentlichen Diskurses. Unter den 130 eingetragenen und 35 aktiven Mitgliedern befinden sich Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und ehemalige Mitglieder der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags.