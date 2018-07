Klimawandel und Wohlstandsmessung Warum die Vorherrschaft des BIP zu Ende geht

„Der NWI ist ein guter Übergangsindikator um zu zeigen, dass eine Steigerung des BIP nicht unbedingt mit einer Steigerung der Wohlfahrt einhergeht“, sagt Gran. Trotzdem konnte er bisher nicht vollständig in die gängigen Modelle integriert werden. Zum einen liegen für die Ermittlung der ökologischen und der sozialen Indikatoren viel weniger Daten vor, als für die ökonomischen Komponenten. Zum anderen erschwert die Zusammensetzung aus verschiedenen integrierten Einzelindikatoren die Ableitung einer konkreten Handlungsstrategie. Um herauszufinden, welche Faktoren die Entwicklung des gesamten Index beeinflusst haben, müssen die einzelnen Komponenten und Gewichtungen aufgeschlüsselt werden. Hinzu kommt, dass alle Komponenten in Dollar oder Euro angegeben werden. Einerseits vereinfacht dies die Integration des NWIs in makroökonomische Modelle, andererseits ist die monetäre Bewertung, vor allem für Ressourcenverbrauch und ökologische Schäden, mit aufwendigen Verfahren verbunden und wirft ethische Fragen auf. Kann Zufriedenheit überhaupt in ökonomischen Kennzahlen gemessen werden? Außerdem könnte die Ermittlung von Umweltkosten dazu führen, die Gefahren von Naturzerstörung und Klimawandel zu verharmlosen, indem die Umwelt zu einem reinen Effizienzproblem erklärt wird: Ein Problem, das einen Preis hat, scheint auch mit genug Geld oder passender Diskontierungsrate lösbar zu sein. Schäden am Ökosystem können jedoch nicht wiedergutzumachende Folgen haben. Gran: „Wir müssen aufpassen, dass wir in dieser Debatte nicht Effizienz vor Sinn setzen.“