Knappe Devisen und Überschuldung Die steigenden Zinsen bergen globale Gefahren

Der Ausbruch von Corona und der Ukrainekrieg haben diese Entwicklung beschleunigt. Die zusammengebrochenen internationalen Wertschöpfungsketten und explodierende Energiekosten haben die Industrieländer in eine historische Inflationsentwicklung katapultiert. Als Konsequenz hat die US-Zentralbank für dieses Jahr starke Zinserhöhungen angekündigt und setzt diese bereits um.



Internationale Investierende sind unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr bereit, risikoreiche Länder weiterhin mit niedrigen Zinsen zu finanzieren. Steigende US-Leitzinsen erschweren die Refinanzierung von internationalen Krediten. Es geht so weit, dass Investierende Kapital aus den risikoreichen Ländern abziehen und den sicheren Investitionshafen USA vorziehen. Was wir zuletzt beobachten, ist eine einsetzende negative Wirtschaftsspirale in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Umkehrung der Kapitalströme hat als Folge eine massive Abwertung ihrer Währungen.