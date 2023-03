Kollaps der Silicon Valley Bank Es riecht nach Finanzkrise 2.0

Das erhöht nicht nur den Anreiz für verantwortungsvergessenes Verhalten der Akteure an den Finanzmärkten. Es macht auch eine konsequente Bekämpfung der Inflation nahezu unmöglich. So rechnen die Märkte für nächste Woche mittlerweile nur noch mit einem Zinsschritt der Fed von 25 Basispunkten. Die Zeche dafür zahlen die Bürger: in Form einer beschleunigten Entwertung ihrer Geldvermögen.



