Konjunktur 1,6 Prozent der Unternehmen haben Geschäft ins Ausland verlagert

„Bei den Motiven für eine internationale Verlagerung spielten insbesondere Kostenvorteile eine Rolle“, erklärten die Statistiker die Entwicklung. So war für 89 Prozent der Unternehmen die Verringerung von Lohnkosten ein wichtiges Motiv für den Schritt ins Ausland. 75 Prozent nannten andere Kostenvorteile. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in Deutschland war für 62 Prozent ein Grund, Unternehmensfunktionen ins Ausland zu verlagern oder dies zumindest in Erwägung zu ziehen.