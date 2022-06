Konjunktur Achtung, Rezession!

Zwar ist die Geldpolitik der EZB angesichts der weiterhin extrem niedrigen Leitzinsen noch immer expansiv ausgerichtet. Doch die Zinsen am Kapitalmarkt haben gedreht und nehmen die von der EZB in Aussicht gestellten Leitzinserhöhungen vorweg. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen – sie ist der Leitstern am europäischen Markt für Staatsanleihen – liegt derzeit bei 1,4 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte sie noch minus 0,4 Prozent betragen. Einen so raschen Zinsanstieg am langen Ende des Marktes hat es selten gegeben.



Entsprechend sind die Zinsen für Hypothekenkredite kräftig gestiegen. Angesichts der Preis-Bonanza am Immobilienmarkt der vergangenen Jahre sind Wohnungen und Häuser für viele Menschen immer weniger finanzierbar. Das dämpft die Aussichten für die Bauindustrie, die seit mehr als einer Dekade auf der Sonnenseite der Konjunktur steht. Die Wende bei den Finanzierungskonditionen für Investitionen korrespondiert mit dem Abwärtstrend des Bantleon-Indikators.