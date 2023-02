Konjunktur: Anstieg der Erzeugerpreise im Euroraum leicht gebremst

Die Erzeugerpreise im Euroraum steigen nicht mehr ganz so rasant und sorgen dennoch weiter für starken Inflationsdruck. Die Produzentenpreise in der Industrie erhöhten sich im Dezember um 24,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 22,5 Prozent gerechnet.