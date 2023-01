Konjunktur: Arbeitslosenquote im Euro-Raum zeigt sich trotz Krisen stabil

Trotz Rezessionssorgen verharrte die Arbeitslosenquote im November auf dem Vormonatswert von 6,5 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag bekannt gab. Demnach waren 10,849 Millionen Personen im Euro-Raum arbeitslos. Das sind 2000 weniger als im Oktober und 846.000 weniger als vor einem Jahr. Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im November in Deutschland, wo sie Eurostat zufolge 3,0 Prozent betrug. Am höchsten lag sie in Griechenland (11,4 Prozent) und Spanien (12,4 Prozent).