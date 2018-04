Konjunktur: Britische Industrie wächst so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr

Die britische Industrie ist im ersten Quartal so langsam gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex stieg im März zwar überraschend um 0,1 auf 55,1 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. In den ersten drei Monaten insgesamt aber blieb das Barometer unter dem Wert der Vorquartale. "Die jüngste Umfrage lieferte weitere Beweise dafür, dass die britische Industrie in diesem Jahr in eine sanftere Wachstumsphase eingetreten ist", sagte Markit-Experte Rob Dobson. Aufträge und Beschäftigung seien zuletzt langsamer gestiegen.