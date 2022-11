Konjunktur: Britische Inflation auf 41-Jahreshoch – Teuerungsrate bei 11,1 Prozent

Die britische Notenbank stemmte sich zuletzt mit dem größten Zinsschritt seit Jahrzehnten gegen die hohe Inflation und hob den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,75 Punkte auf 3,0 Prozent an. Es war die kräftigste Erhöhung seit 1989. Die Bank of England strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an, verfehlt das Ziel aber seit längerem.