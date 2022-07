Konjunktur: Britische Überraschung: Wirtschaft wächst im Mai

Die jüngsten Konjunkturdaten könnten die Zentralbank in ihren Plänen bestärken, die Zinsen weiter zu erhöhen. Obwohl es Befürchtungen gibt, dass Großbritannien im Verlauf des Jahres in eine Rezession rutschen könnte, wird die Notenbank am 4. August voraussichtlich erneut an der Zinsschraube drehen. Die Zentralbank rechnet damit, dass die Inflation im Oktober elf Prozent erreichen könnte.