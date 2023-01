Konjunktur: Bundesregierung rechnet offenbar 2023 nicht mehr mit Rezession

Viele Projekte seien verschoben worden. Der kräftige Zinsanstieg von 2022 werde sich in diesem Jahr aber wohl nicht wiederholen, sagte Kater. „Es geht nicht raketenmäßig weiter.“ Deshalb werde der Zug am Bau wieder anruckeln in diesem Jahr. Dennoch erwarten die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe ein Sinken der Bauinvestitionen um drei Prozent.