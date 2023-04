Konjunktur: Chinas Dienstleistungssektor legt so schnell zu wie seit November 2020 nicht mehr

Chinas Dienstleistungssektor hat im März dank robuster Auftragseingänge, der Schaffung von Arbeitsplätzen und einer konsumgetriebene Erholung nach der Pandemie so schnell wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr zugelegt. Der am Donnerstag veröffentlichte Caixin/S&P Global-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor stieg im März auf 57,8 von 55,0 im Februar und verzeichnete damit den dritten monatlichen Anstieg in Folge.