Konjunktur Chinas Wirtschaftswunder endet

Der Anteil der weltweiten Exporte an der globalen Wirtschaftsleistung legte von 19 Prozent im Jahr 1990 auf einen Spitzenwert von 31 Prozent im Jahr 2008 zu. In den Folgejahren von 2009 bis 2021 betrug die Exportquote im Schnitt jedoch nur noch im Schnitt 28,7 Prozent. Wären die weltweiten Exporte um 6,4 Prozent gewachsen – was in etwa dem Durchschnitt der Wachstumsraten von 9,4 Prozent im Zeitraum von 1990 bis 2008 und 3,3 Prozent in der Zeit nach 2008 entspricht – wäre der Exportanteil am globalen Bruttoinlandsprodukt bis 2021 auf 46 Prozent gestiegen, weit über den aktuellen Anteil von 29 Prozent hinaus.