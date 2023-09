Eine hohe Sparneigung drückt die Stimmung der Verbraucher in Deutschland auf den tiefsten Stand seit April. Die GfK-Konsumforscher sagen für Oktober einen Rückgang ihres Barometers um 0,9 auf minus 26,5 Punkte voraus. „Damit dürften die Chancen auf eine Erholung der Konsumstimmung noch in diesem Jahr auf Null gesunken sein“, sagte GfK-Fachmann Rolf Bürkl am Mittwoch.