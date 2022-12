Konjunktur „Der Einzelhandel agiert als Preisdämpfer“

WirtschaftsWoche Herr Genth, in den vergangenen Wochen waren die Einkaufszentren und Weihnachtsmärkte trotz Energiekrise und hoher Inflation voll wie eh und je. Da müssen Sie doch zufrieden sein mit dem Weihnachtsgeschäft.

Stefan Genth: Gut liefen vor allem die Adventssamstage, an denen viele Menschen in die Geschäfte kamen. Unter der Woche sah es deutlich schlechter aus, da waren die Kundenfrequenzen niedrig. Zufrieden sind die meisten Händlerinnen und Händler mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts daher leider nicht. Nur ein Viertel der Handelsunternehmen ist zufrieden mit dem Geschäftsverlauf, rund die Hälfte unzufrieden. Die Zwischenbilanz für das Weihnachtsgeschäft fällt also durchwachsen aus, obwohl auch in der Krise geschenkt wird. Denn bei vielen Haushalten sind noch Ersparnisse aus der Zeit der Pandemie vorhanden. Für die Monate November und Dezember rechnen wir mit einem nominalen Umsatzplus von etwa fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings kommt das Plus allein durch die höheren Preise zustande. Rechnet man die Preissteigerungen heraus, dürfte der Umsatz um vier Prozent schrumpfen.