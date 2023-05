Konjunktur Der Kampf gegen die Inflation muss trotz Rezession weitergehen

Was die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank betrifft, so dürfte die Rezession in Deutschland alle jenen Kräften im Zentralbankrat Auftrieb geben, die weiteren Zinserhöhungen eh skeptisch gegenüberstehen. Doch wäre es falsch, wegen der wegknickenden Konjunktur beim Kampf gegen die Inflation frühzeitig die Segel zu streichen. Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt: ausgeprägte Zinserhöhungen münden fast immer in Rezessionen. Sie müssen es sogar, um die Inflation nachhaltig niederzuringen und die Verzerrungen der Produktionsstrukturen, die der vorangegangene Boom erzeugt hat, zu bereinigen.