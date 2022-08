Konjunktur: Deutsche Exporte außerhalb der EU brechen im Juli ein

Die deutschen Exporteure sind mit deutlichen Einbrüchen im wichtigen Geschäft mit den nicht zur EU zählenden Ländern in die zweite Jahreshälfte gestartet. Die Ausfuhren in diese sogenannten Drittstaaten brachen im Juli um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat ein, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.