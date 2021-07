Konjunktur: Deutsche Exporte steigen erneut – Lieferengpässe bremsen nur leicht

Die Erfolgsserie der deutschen Exporteure nach dem Corona-Rückschlag geht weiter - allerdings etwas schwächer als erwartet. Die deutschen Unternehmen steigerten ihre Ausfuhren im Mai um 0,3 Prozent zum Vormonat und damit das 13. Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten sogar mit einem doppelt so großen Plus von 0,6 Prozent gerechnet, nach 0,2 Prozent Zuwachs im April. „In Deutschland setzt sich die Exportbelebung fort, wenn auch in einem langsameren Tempo“, sagte ING-Experte Carsten Brzeski. „Aber der Sand im Getriebe der Lieferketten könnte in den kommenden Monaten zu mehr Schwankungen führen.“