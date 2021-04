Konjunktur Deutsche Exporte wachsen zehnten Monat in Folge

Die deutschen Unternehmen haben trotz der anhaltenden Coronakrise bei wichtigen Handelspartnern ihre Exporte im Februar bereits den zehnten Monat in Folge gesteigert. Ihre Ausfuhren wuchsen um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von 1,6 Prozent im Januar. Die Importe wuchsen ebenfalls, und zwar um 3,6 Prozent.