Konjunktur: Deutsche Industrie stellt Personal ein – Eine Branche baut Jobs ab

Trotz Energiekrise und drohender Flaute stellt die deutsche Industrie neues Personal ein. Ende November waren gut 5,5 Millionen Menschen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes tätig und damit 65.200 oder 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies war bereits der elfte Zuwachs in Folge. Im Vergleich zum Vormonat Oktober stockten die Firmen ihre Belegschaften leicht um 6000 oder 0,1 Prozent auf.