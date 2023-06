Konjunktur: Deutsche Produktion steigt etwas – „nur ein Tropfen auf heißen Stein“

Die Industrie allein stellte im April 0,3 Prozent mehr her als im Vormonat. Die Baubranche meldete ein Plus von 2,0 Prozent, während die Energieversorger ihre Erzeugung um 1,5 Prozent drosselten. „Angesichts einer weiterhin gedämpften Nachfrage, insbesondere aus dem Ausland, und der zuletzt wieder etwas eingetrübteren Stimmung in den Unternehmen ist von einer zunächst noch verhaltenen Belebung der Industriekonjunktur auszugehen“, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.