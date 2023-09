Konjunktur: Deutsche Staatsschulden steigen zur Jahresmitte um 49 Milliarden Euro

Die Schulden des deutschen Staates sind zur Jahresmitte gestiegen. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte sammelten Ende Juni mit 2417 Milliarden Euro Schulden an. Das sind 2,1 Prozent oder 49,0 Milliarden Euro mehr als Ende 2022, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Berücksichtigt werden Schulden gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich, wozu beispielsweise Banken sowie private Unternehmen im In- und Ausland zählen.