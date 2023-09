Konjunktur: Deutsche Unternehmen drosseln Produktion mehr als erwartet

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juli den dritten Monat in Folge heruntergefahren und tun sich schwer in der Konjunkturflaute. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,8 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.