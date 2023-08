Konjunktur: Deutsche Unternehmen fahren Produktion unerwartet stark herunter

Allerdings deuten Frühindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima darauf hin, dass die drei Quartale in Folge nicht mehr gewachsene deutsche Wirtschaft nach wie vor in einer Konjunkturflaute steckt. So meldete die Baubranche - die unter hohen Zinsen und einer Auftragsflaute leidet - im Juni einen Produktionsrückgang von 2,8 Prozent. Die Energieversorger stellten hingegen 0,6 Prozent mehr her als im Monat davor.