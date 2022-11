Konjunktur Deutsche Wirtschaft sieht düster in die Zukunft

Besonders die Industrie sei von den dramatisch gestiegenen Energiepreisen und der Unsicherheit bei der Energieversorgung betroffen, so der DIHK. Besonders die energieintensiven Hersteller von Vorleistungsgütern schränkten ihre Produktion ein. In der Chemischen Industrie sehe sich mehr als jeder vierte Betrieb zu Drosselungen gezwungen, in der Gummi- und Kunststoffindustrie sei es mehr als jeder fünfte.



