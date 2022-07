Konjunktur Deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle – „Rezessionsrisiko steigt“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach jüngst von der „größten Energiekrise in Deutschland“ - ausgelöst durch die starke Abhängigkeit von Russland. „Die Energiekrise schlägt auf das Wirtschaftsgeschehen durch“, so Chefökonom Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Dank kräftiger statistischer Aufwärtsrevisionen sehe die Lage aber besser aus als bisher: „Mehr Power im Wirtschaftsleben ist dennoch nicht in Sicht. Der erhebliche Materialmangel und harte Realeinkommensverluste richten den Blick auf rezessive Tendenzen.“ Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut der hiesigen Wirtschaft in diesem Jahr nur noch ein vergleichsweise mageres Wachstum von 1,2 Prozent zu.



