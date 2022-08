Konjunktur Deutschland steht vor einer langen Rezession

Doch es spricht viel dafür, dass die Sonderkonjunktur des Gastgewerbes in den nächsten Wochen ein abruptes Ende findet. Denn nach und nach flattern den Bundesbürgern die Bescheide ihrer lokalen Versorgungsunternehmen über die Anhebung der Preise für Gas und Strom in die Briefkästen. Und die haben es in sich. Um mehr als 1000 Euro im Jahr dürfte sich der Bezug von Strom und Gas verteuern. Geld, das für den Restaurant- und Kinobesuch fehlt.