Konjunktur „Deutschlands Problem ist die Energieversorgung“

Warum?

Ob das Preisniveau steigt, hängt vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ab. Steigt das Angebot kräftig, kann auch die Nachfrage kräftig zulegen, ohne dass die Preise in die Höhe schnellen. Wie kräftig das Angebot steigt, hängt von der Produktivität ab. Wie wichtig diese ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. In den USA hatte sich in der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre das Produktivitätswachstum abgeschwächt. Als die Fed den Leitzins senkte und die Nachfrage ankurbelte, sprang die Inflation in die Höhe. In der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre hingegen beschleunigte sich das Produktivitätswachstum in den USA. Obwohl die Fed die Leitzinsen damals senkte, beschleunigte sich die Inflation nicht. Die Produktivität ist also sehr wichtig.