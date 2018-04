Konjunktur: „Die Bundesregierung wappnet sich kaum für die nächste Rezession“

Die Inflationsraten sind für einen so kräftigen Aufschwung niedrig. Woran liegt das?

Auch in früheren Zeiten war der Zusammenhang zwischen Inflation auf der Verbraucherstufe und der gesamtwirtschaftlichen Auslastung nicht so lehrbuchhaft ausgeprägt, wie es zum Teil vermutet wird. In Deutschland haben zudem ein demografisches Zwischenhoch, die Zuwanderung sowie der Trend zu höherer Arbeitsmarktbeteiligung das Potenzialwachstum in den vergangenen Jahren gestützt, was etwas Druck aus dem Kessel genommen hat. Diese Effekte laufen aber in den nächsten Jahren aus, und dann kommen auf Deutschland deutlich niedrigere Wachstumsraten zu. Insgesamt wird somit der Preisdruck vorerst zunehmen und sich in Effektivlohnsteigerungen übersetzen, die deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegen.