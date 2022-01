Konjunktur Die deutschen China-Exporte schwächeln – aber das US-Geschäft brummt

Insgesamt fielen die deutschen Exporte in die Staaten außerhalb der Europäischen Union im Dezember 6,4 Prozent niedriger aus als im Vormonat. Der Handel mit diesen sogenannten Drittstaaten deckt durchschnittlich rund 47 Prozent aller deutschen Exporte ab. Die Exporte dorthin blieben aber kalender- und saisonbereinigt um 7,7 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Schlecht gelaufen ist zuletzt auch das Geschäft mit Großbritannien: Die Ausfuhren in das Vereinigte Königreich sanken im Vorjahresvergleich um 8,0 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.



