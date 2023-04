Konjunktur „Die Inflation wird uns noch längere Zeit belasten“

In den vergangenen Jahrzehnten hat China der Weltwirtschaft immer wieder zu kräftigem Wachstum verholfen. Können wir auch diesmal auf China hoffen?

In diesem Jahr wird China der Weltwirtschaft Impulse geben. Wir rechnen mit einer Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft von 6,4 Prozent. Das ist mehr als das offizielle Wachstumsziel der Regierung in Peking. Grund dafür ist die Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivitäten, die während der Null-Covid-Politik darniederlagen. Allerdings hat die Hilfe aus Fernost ihren Preis. Auf der einen Seite wirkt das wachsende Güterangebot aus China dem globalen Preisauftrieb zwar entgegen. Auf der anderen Seite beschleunigt der Aufschwung in China jedoch dessen Nachfrage nach Rohstoffen, was die Rohstoffpreise auf den Weltmärkten steigen lässt. Per Saldo dürfte die wirtschaftliche Erholung in China die Inflation global leicht anfeuern.



