Konjunktur „Die Trendwende ist ein psychologischer Schock“

Bisher läuft die Wirtschaft in den südeuropäischen Ländern aber besser als in Deutschland.

Die Länder im Süden profitieren von der großen Bedeutung des Dienstleistungssektors. Insbesondere im Tourismus gab es Nachholeffekte aus der Corona-Zeit. Jetzt aber laufen diese aus. Die höheren Zinsen werden in den nächsten Monaten Bremsspuren bei den Investitionen in der gesamten Eurozone hinterlassen. Dazu kommt das ungünstige außenwirtschaftliche Umfeld. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige Belebung der Konjunktur in China haben sich nicht erfüllt und in den USA dürften die höheren Zinsen die Wirtschaft ebenfalls bremsen. Das belastet die Exporte des Euroraums.