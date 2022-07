Konjunktur: DIW-Chef fordert wegen Inflation weitere staatliche Hilfen

„Wir haben im Augenblick eine importierte Inflation, die durch den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie weltweit verursacht wird“, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler am Donnerstag im ARD Morgenmagazin. Die Zentralbank müsse zwar die Zinsen erhöhen, um ein klares Signal zu senden. „Aber an der Inflation, die wir im Augenblick erleben, kann sie erst mal nichts ändern.“