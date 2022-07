Konjunktur: DIW: Rezessionsrisiko in Deutschland steigt

Die Lage am Arbeitsmarkt dürfte sich laut den Berliner Forschern wohl in den kommenden Monaten eintrüben, auch wenn Fachkräfte vielerorts immer noch händeringend gesucht werden: „Nach einem schwachen ersten Halbjahr startet die deutsche Wirtschaft auch in das dritte Quartal bereits mit viel Gegenwind. Das Rezessionsrisiko ist deutlich gestiegen“, sagte DIW-Experte Baldi.