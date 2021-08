Konjunktur Drei Mittel, um den Wachstumsschmerz nach Corona zu lindern

Am schwersten fällt der Neustart Pandemieverlierern, ob im stationären Einzelhandel, in der Eventbranche oder im Hotelbereich. Viele konnten monatelang praktisch kein Geschäft machen. Es sind nicht wenige Betriebe, welche die Krise knapp überlebt haben, denen nun aber die Kraft für den Aufschwung fehlt. Ihre Reserven sind aufgebraucht, und sie haben kein Kapital, um in den Neubeginn zu investieren. Ausgerechnet in dieser Situation jedoch lassen einige Bundesländer Förderungen für coronageschädigte Unternehmen – beispielsweise mit besonders zinsgünstigen Krediten – auslaufen oder planen dies zumindest.



Banken und Sparkassen sind vielfach nicht bereit, neue Mittel zur Verfügung zu stellen. In der gegenwärtigen Unsicherheit siegt ihr Bemühen um Risikobegrenzung über die „zentrale Funktion bei der Finanzierung der Wirtschaft“, mit der sie „Wachstum, Handel und Beschäftigung unterstützen“ wollen. Die zitierten Formulierungen entstammen einem Positionspapier des Bankenverbands.