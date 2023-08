Konjunktur: Ende des China-Booms? Anteil an deutschen Exporten fällt auf 6,2 Prozent

Einen Abgesang auf den Kunden China hält der Experte aber für verfrüht. „China wird im kommenden Jahrzehnt ein wichtiger Absatzmarkt bleiben“, erwartet Stamer. „Die Abhängigkeit viele Unternehmen vom chinesischen Markt wird sich aber nicht mehr so stark in den Exportzahlen sichtbar machen, sondern in deren Bilanzen.“ So produzierten viele deutsche Autobauer für den chinesischen Markt zunehmend vor Ort.