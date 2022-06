Konjunktur: Erzeugerpreise im Euroraum klettern im Rekordtempo von 37,2 Prozent

Die Preise der Hersteller in der Euro-Zone steigen wegen der Kostenexplosion im Energiesektor in Rekordgeschwindigkeit. Die Erzeugerpreise in der Industrie lagen im April um 37,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Anstieg von 38,5 Prozent gerechnet. Im März hatte das Plus noch bei der alten Rekordmarke von 36,9 Prozent gelegen.