Konjunktur: Erzeugerpreise im Euroraum sinken weiter – Signal für Abebben der Inflation

Die gegenüber dem Vorjahr stark gesunkenen Energiekosten sorgen nunmehr dafür, dass sich die Dynamik umkehrt: Energie verbilligte sich im Juni um 16,5 Prozent. Klammert man diesen Bereich aus, zogen die Erzeugerpreise in der Industrie um 2,5 Prozent an. Im Mai lag dieser Wert bei 3,3 Prozent. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können somit ein früher Indikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise sein.