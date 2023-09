Konjunktur: Erzeugerpreise im Euroraum sinken

Die Preise der Hersteller im Euroraum sind im Juli den dritten Monat in Folge gesunken und signalisieren ein Abebben der Inflationswelle. Die Produzentenpreise in der Industrie fielen um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte.